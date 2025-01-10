الجيش اللبناني: ستفجر وحدة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون اليوم ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2025 - 10:20

الجيش اللبناني: ستفجر وحدة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون اليوم ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00

منذ 12 mins 10 January، 2025
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