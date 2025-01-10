طهران | أكثرمن مئة ألف ساروا إلى القدس… واللواء سلامي يؤكد أن “اليد على الزناد”

نظّم فيلق محمد رسول الله (ص) اليوم الجمعة في العاصمة الايرانية طهران مناورة تحت عنوان “السائرون الى القدس” ضمن إطار مناورات الاقتدار بعنوان “الرسول الأعظم (ص)19” لحرس الثورة الإسلامية بمشاركة 110 آلاف من الشعب الايراني .

وانطلقت صباح اليوم المناورة الثقافية – العسكرية الكبرى تحت عنوان “السائرون إلى القدس”، بمشاركة 110 آلاف من الشعب الايراني وبحضور مجموعات من قوات البسيج (التعبئة) في العاصمة، وعناصر كتائب الإمام الحسين (ع) وكتائب بيت المقدس وكتائب الإمام علي (ع) وكتائب الفاتحين. هذا وأجريت هذه المناورة بتنظيم من فيلق محمد رسول الله (ص).

والى جانب عرض المعدات والأدوات الدفاعية، تخللت هذه المناورة الكبرى توزيع 110 آلاف حزمة معيشية و670 طقماً لتجهيز العرائس. بالإضافة إلى ذلك، تم تأمين كميات كبيرة من المستلزمات الدراسية من قبل المتبرعين وأهل الخير، وقواعد المقاومة التابعة للبسيج، حيث ستُوزع على بعض الأسر في طهران.

وتهدف هذه المناورة الى “ايصال رسالة عن جاهزية قوات البسيج الشاملة لمواجهة أي تهديد محتمل، وتسليط الضوء على مستوى الاستعداد والتماسك والتنظيم والمهارات المهنية للباسيجيين (التعبويين) في عمليات الإنقاذ والدفاع عن الأحياء والأزقة ومكافحة العمليات الإرهابية”.

وقد سار المشاركون خلال هذه المناورة من ثلاث نقاط في منطقة طهران بارس وصولاً الى ميدان ولي العصر (عج) محافظين على انسجامهم التنظيمي ومعلنين جاهزيتهم لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الايرانية.

قائد الحرس الثوري: “إسرائيل” وصمة عار على العالم.. ويدنا على الزناد

من جهته، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في ملتقى وطني في العاصمة طهران، أن “قدراتنا الدفاعية قوية ومستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد”. وفي السياق، أعلن أن “شعبنا يطالبنا بتنفذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة”، مشيراً إلى أنه “بعد خروجنا من سوريا دمر الكيان الصهيوني بناها التحتية الدفاعية”.

وتابع سلامي أن “الإسرائيليين قتلة وليسوا مقاتلين وهم أضعف سياسياً واقتصادياً مقارنة بالعام الماضي”، متابعاً “”إسرائيل” وصمة عار على العالم وهي تعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة”.

كما لفت إلى أن “صواريخ اليمن تضرب أهدافها في “إسرائيل” رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة “أنصار الله” في البحر الأحمر”.

المصدر: ارنا