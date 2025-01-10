الشيخ ياسين: ليكون انتخاب الرئيس مدخلا لحل الأزمات اللبنانية

تمنى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين أن “يكون انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون مدخلا أوسع لوضع حلول للأزمات اللبنانية التي تتفاقم مع الوقت بسبب إصرار البعض على رفض الحوار الذي لا بديل عنه للحفاظ على سيادة واستقلال القرار اللبناني”.

وقال الشيخ ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور جنوب لبنان إنه “لا يجب أن يغيب عن بالنا أن أحد أسباب انتخاب الرئيس بالأمس كان صمود المقاومة التي أكدت بدماء أبطالها أن لبنان لن يعود الى زمن الأوامر الخارجية وأن وحدة القاعدة الثلاثية كانت سلاحا قويا في وجه العدو”.

وأضاف الشيخ ياسين ان “انتخاب رئيس الجمهورية بالأمس أظهر من هم السياديون الذين حموا سيادة لبنان بالدماء ومن هم مدعو السيادة الذين فرضت عليهم السفارات الغربية الخضوع لها في موقف مهين لهم”.

وحيا الشيخ ياسين “أبناء القرى الجنوب والبقاع وبيروت الذين ما زالوا يدفعون الإرهاب الإسرائيلي”، وشدد على “ضرورة وضع حد لهذه الأمور مع انطلاقة المؤسسات اللبنانية بانتخاب الرئيس الجديد”، ولفت الى “دور المجتمع في تخفيف وطأة أزمة الإيجارات والغلاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام