الشيخ ياسين: لأوسع مشاركة بالانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب

دعا رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين الى “أوسع مشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية كتعبير عن الانتماء لهذا الوطن الذي يجب على مسؤوليه القيام بواجبهم لتحصيل رضا المواطنين الذين يستحقون الشعور بالرضا، لا رضا السفارات والخارج الذي يريد رضا العدو الصهيوني”.

واكد الشيخ ياسين في بيان له الخميس ان “نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية ستكون رسالة قوية للعدو الذي بالعدوان والحصار والدمار فشل وسيفشل في اضعاف الاحتضان الشعبي للمقاومة التي هي من هذا الشعب وله”، وتابع ان “الاقتراع للاوفياء والمتحالفين معهم هو تأكيد على خيار وحدة المجتمع المقاوم الذي تعتبر وحدته احد اقوى الاسلحة في مواجهة العدو”.

ولفت الشيخ ياسين الى ان “مشروع بناء الدولة الذي اسسه الامام السيد موسى الصدر سيبقى حاضرا دائما وارث السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ومساهمتهما في حماية وطنية الوطن ستبقى كذلك”، واضاف “اننا نشيد بمواقف الرئيس نبيه بري المؤكدة على ما اسسه الامام السيد موسى الصدر لهذا الوطن، وانه صمام الامان لهذا البلد الذي لن يسقط طالما ان هناك قادة عابرة للطوائف والطائفية”.

وأشاد الشيخ ياسين “بأهلنا في البقاع وبيروت والشمال الذين حولوا اليوم الانتخابي الى استفتاء شعبي حول المقاومة مسجلين اروع المواقف واصدقها واقواها”، ورأى ان “المشهد في الجنوب لن يكون اقل من ذلك فمن قدم الدم لن يبخل بالصوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام