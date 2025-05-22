إقفال المؤسسات العامة السبت لإجراء الانتخابات البلدية جنوبا

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس مذكرة قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل ايام السبت لمناسبة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لعام 2025.

وقالت المذكرة إنه “عطفا على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7091/د تاريخ 21/5/2025 وبعد تحديد يوم الانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية نهار السبت الواقع فيه 24/5/2025، تقفل يوم السبت الواقع فيه 24/5/2025 كل المؤسسات العامة والبلديات وفروع الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام