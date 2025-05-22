الجيش اللبناني دعت المواطنين للتجاوب مع التدابير الأمنية بالتزامن مع الانتخابات في الجنوب

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه “بمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت الواقع فيه 24 / 5 / 2025 ضمن نطاق محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استعدادًا لمواكبة العملية الانتخابية”، وتابعت “تشمل هذه التدابير إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع إشكالات”.

وشددت قيادة الجيش على أنها “ستلاحق جميع مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، لما يسببونه من خطر على حياة المواطنين”، ولفتت إلى “قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين اعتبارا من 23 / 5 / 2025 حتى 26 / 5 / 2025”.

ودعت قيادة الجيش إلى “التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية”، وحثت إلى “إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام