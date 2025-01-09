السيد الحوثي: تصريحات ترامب حول أسرى الاحتلال في غزة طغياني وهناك حضور قوي لحزب الله في لبنان

أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العمليات الجهادية والصمود العظيم للمقاومة في قطاع غزة أكبر عائق أمام العدو الإسرائيلي، داعياً المسلمين للوقوف مع فلسطين وقفة جادة وتقديم كافة أنواع الدعم.

وتطرق السيد الحوثي في مقدمة خطابه اليوم الخميس كالعادة إلى الوضع في قطاع غزة والمأساة الإنسانية فيها، مشيراً إلى أن جرائم الإبادة بلغت أكثر من 4 آلاف مجزرة منها 30 مجزرة هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن المجرم بايدن في الأيام الأخيرة في البيت الأبيض اعتمد صفقة كبيرة من القنابل والقذائف والذخائر للعدو الإسرائيلي لقتل الأطفال والنساء، منوهاً إلى أن جريمة التجويع يشترك فيها مع العدو الإسرائيلي كل الأنظمة المتخاذلة البخيلة الجبانة التي تتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يتضور جوعاً.

وأشار إلى أن كتائب القسام وسرايا القدس، وبقية الفصائل المجاهدة في غزة يستمرون في المواجهة بعد 15 شهراً من العدوان الإسرائيلي الشامل، وأن كتائب القسام نفذت هذا الأسبوع أكثر من 10 عمليات منكِّلة بالعدو منها قصف للمغتصبات فيما يسمى بغلاف غزة.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي يستمر في سياسة التقطير فلا يدخل إلى قطاع غزة إلا القليل، وأن العدو الإسرائيلي شكّل بعض العصابات من الخونة والعملاء للتقطّع والنهب للمساعدات داخل قطاع غزة بالقرب من الحواجز العسكرية التي يقيمها العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في هذا الأسبوع أصبح الجنود الإسرائيليون بأنفسهم يقومون بالنهب بشكل مباشر للمساعدات التي تدخل بالتقطير إلى قطاع غزة، وأن العدو الإسرائيلي صنع واقعا موبوءاً في قطاع غزة مستهدفاً بشكل ممنهج كل البنية الصحية.

وأكد السيد القائد أن ما فعله العدو الإسرائيلي بمستشفى كمال عَدوان هو عُدوان واضح ومن الجرائم الكبرى التي ارتكبها في قطاع غزة، وأن العدو الإسرائيلي يستهدف الآن المستشفى الإندونيسي وبقية المستشفيات التي تقدم الحد الأدنى من الخدمة مع الحصار الشديد، مشيراً إلى أن المجرمين الإسرائيليين في “الكنيست” لا يزالون يطالبون بالمزيد من الإجرام والطغيان والتدمير لأي شيء من مقومات الحياة.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يستهدف النازحين وأصبح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكلهم في حالة نزوح دون توفر مراكز إيواء حقيقية، كما أن الإسرائيلي يسعى إلى استخدام كل وسائل الإبادة والحرمان من كل مقومات الحياة ومن كل الحقوق الإنسانية المشروعة، وأنه يستمر في الاستهداف للمسجد الأقصى بالاقتحامات المتكررة التي ينفذها اليهود الصهاينة، موضحاً أن اليهود يستخدمون سياسة الترويض بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ويسعون إلى أن تصبح في نظر المسلمين خطوة اعتيادية ومشهداً مألوفاً.

وبخصوص الوضع في الضفة الغربية أكد السيد القائد أنه لا يمر يوم على سكان الضفة الغربية من دون اعتداء من قبل العدو الإسرائيلي، حيث يدعو أحد كبار المجرمين الصهاينة إلى إبادة جماعية في جنين ونابلس وطولكرم كالتي في جباليا في قطاع غزة، منوهاً إلى أنه مع كل ما يفعله العدو الإسرائيلي لم تكتفِ السلطة الفلسطينية حتى تكون هي أيضا مساهمة في مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

تصريح طغياني لترامب

وتحدث السيد الحوثي عن السلطة الفلسطينية القمعية، مؤكداً أنها تقتدي بالسلوك الإسرائيلي العدواني، معبراً عن أسفه عن قيام السلطة الفلسطينية بتسليم امرأة فلسطينية لقوات العدو الإسرائيلي مسيء جداً ومعيب للغاية وتجاوز بحق الشرف والكرامة.

وبين أن العدو الإسرائيلي اخترق السلطة الفلسطينية وأجهزتها القمعية، وأصبح له في مفاصلها ومواقع القرار فيها من هو عميل له، وأن حالة الاختراق الإسرائيلي للأجهزة القمعية للسلطة الفلسطينية يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني.

وأكد السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يعمل على تحقيق أهدافه بشكل مرحلي، ويسعى لتحقيق إنجازات تراكمية ليصل بها إلى هدفه المنشود، موضحاً أن الفهم الغبي الذي يرى وكأن المشكلة عندما يأتي أحد ليدافع عن نفسه وأرضه وحقه المشروع ثم كأن الإسرائيلي ليس لديه أي نية سيئة وكأنه ليس معتدياً ولا محتلاً.

وأضاف أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال سببان هما: المقاومة والجهاد، والنقص الذي يحصل له في تعداد المغتصبين، مشيراً إلى أنه لم يتوفر للعدو الإسرائيلي العدد اللازم للانتشار في كل المساحة الجغرافية التي يريد الانتشار فيها ويسعى باستمرار لاستقدام المزيد من اليهود.

ونوه السيد القائد إلى تصريحات ترامب هذا الأسبوع بفتح أبواب الجحيم إذا لم يتم الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي قبل وصوله إلى البيت الأبيض، مؤكداً أنه تصريح طغيان وتكبّر وعنجهية وغطرسة، وأن السلوك الأمريكي سلوك استكبار وطغيان وغطرسة على المستضعفين وعلى الشعوب الأخرى.

حضور قوي لحزب الله في لبنان

وفيما يتعلق بمستجدات الأحداث في الجبهة اللبنانية، قال السيد عبد الملك الحوثي إن العدو يستمر في الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف والتمشيط الناري والتدمير والنسف لبعض المنازل، مؤكداً أن العدو مهما فعل في جنوب لبنان وفي العدوان على لبنان فهو فاشل.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن في القضاء على حزب الله، وحزب الله بقي حاضراً في الساحة اللبنانية حضوراً قوياً، منوهاً إلى أن حزب الله يتعافى ويقوى أكثر فأكثر، ولذلك بقي جبهة ثابتة متجذّرة صُلبة وقوية في مواجهة العدو الإسرائيلي.

ولفت إلى أن من يتآمر ويمكر ويلعب في لبنان هو من يجلب الضرر على نفسه وليس فقط يؤثر على مستوى الاستقرار في الساحة اللبنانية، مبيناً أن المصلحة الحقيقية لكل اللبنانيين للبنان بشكل عام هي في إيثار مصلحة الاستقرار الداخلي التي هي مصلحة لبنانية حقيقية.

أما بخصوص الوضع في سوريا، فأشار السيد الحوثي إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى هناك إلى تثبيت سيطرته في المناطق التي اجتاحها واحتلها مؤخراً، وهذا يدلل على أنه لا يريد البقاء مؤقتاً، منوهاً إلى أن السيطرة في سوريا مسألة مرتبطة بالمصلحة الإسرائيلية التي تتمثل في الاحتلال والنهب.

واعتبر أن العدو الإسرائيلي يسعى في سوريا لاستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية وعمل على إنشاء التحصينات واستقدام البيوت الجاهزة، وأن العدو الإسرائيلي وصل إلى سد المنطرة أكبر سد في جنوب سوريا، موضحاً أن الأمريكي يغتنم الفرضة من الجهة الأخرى لسوريا لتعزيز انتشاره واحتلاله وسيطرته في المزيد من المناطق في شرق سوريا.

وأكد أن الأمريكي يقيم قواعد عسكرية جديدة شرق سوريا، ويسعى لأن يكون هناك أيضاً في موقع الاستقطاب والتأثير، وأن من الأشياء المحزنة في سوريا أن الأمريكي يحمي قواعده العسكرية ومنابع النفط التي سيطر عليها بحرّاس من المرتزقة الذين استقطبهم من أبناء الشعب السوري.

ووضح أن الأمريكي والإسرائيلي يعملان على استقطاب الجواسيس والخلايا التخريبية التي تستهدف الشعب السوري أمنياً لإثارة الفتن وتفكيك المجتمع، وأن كل من الأمريكي والإسرائيلي يُظهر نفسه أنه مستعد لتقديم الحماية للأقليات في سوريا، وأن من الخطأ الجسيم أن تكون هناك سياسات سلبية في سوريا ضد الأقليات فهذه خدمة مجانية للأمريكي والإسرائيلي.

خرائط وتصريحات مستفزة

وفي موضوع آخر، قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إن العدو الإسرائيلي نشر هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن وقبلها خرائط ضمن خرائط مرحلية مصحوبة بتصريحات مستفزة.

ودعا السيد الحوثي الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضاً أن يفهم أن الإسرائيلي يحمل توجهاً عدوانياً طامعاً بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان، مبيناً أن الخريطة المرحلية التي نشرها العدو الإسرائيلي عدوانية جداً ومستفزة، قائلاً: “لا بد لكي تحمي البلدان نفسها من الأمريكي والإسرائيلي وتحمي أرضها وثرواتها لتكون أمة مستقلة حرة، عزيزة، أن تكون في موقع المَنَعَة والقوة”.

ورأى أن السياسة التي تتخذها الأردن وسوريا الآن لن تغير سياسة الإسرائيلي ولن يتخلى مقابلها عن أطماعه، فالعدو الإسرائيلي لا يزال مُصِرّا على أطماعه وعلى سياسته العدائية، وهذا واضح في تصريحات رسمية ومواقف واضحة، مشيراً إلى أن الإسرائيلي والأمريكي كلٌ منهما طامع ويتجه بعدوانية بخطط عملية وفق تلك السياسات التي يعبّرون عنها لتحقيق أهدافهم العدوانية.

هناك انجاز تكتيكي للأمريكيين عسكرياً في تطوير عمليات الهروب سريعاً كما فعلت الحاملة “ترومان”

وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هناك قلق كبير لدى العدو الإسرائيلي نتيجة فشله في التصدي للصواريخ التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية، وأن أكثر من نصف الصهاينة اليهود يهربون إلى الملاجئ نتيجة دوي صفارات الإنذار.

وقال في خطاب له اليوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات إن صاروخ فجر الجمعة زعم العدو اعتراضه فيما أظهرت مشاهد الفيديو وصوله بشكل واضح، وهذا الفشل يؤثر عليه ويقلقه كثيراً، مؤكداً ان العدو لديه مشكلة في الصواريخ الاعتراضية في كلفتها وفي شظاياها التي تتساقط على نطاق واسع يصل في بعض الأحيان على مسافة 80 كيلو متراً.

وأضاف “هناك تأثير على العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بحركة الطيران في مطار “بن غوريون” لأنه يضطر إلى توقيف الرحلات أثناء العمليات، وهذا أثر على قرار الكثير من شركات النقل الجوي في العودة إلى الرحلات، كما أن هناك تأثير لعملياتنا على اقتصاد العدو.

وأوضح أن العمليات العسكرية وصلت إلى يافا المحتلة وإلى عسقلان المحتلة أيضاً، حيث تم استهداف محطة كهرباء فرعية وثاني محطة كهرباء “أوروت رابين” جنوب حيفا المحتلة، وأن هناك تأثير كبير للعمليات التي ينفذها بلدنا في حالة الرعب والقلق والهلع والحالة النفسية للعدو وفشله في التصدي للصواريخ.

ولفت إلى أن الدائرة تتسع لحالة الهلع والفزع والرعب الشديد والقلق والاضطراب الكبير مع دوي صفارات الإنذار في أكثر من 234 مدينة وبلدة من المغتصبات في فلسطين يعني أكثر من نصف الصهاينة اليهود يهربون إلى الملاجئ

وتطرق إلى اشتباك القوات المسلحة اليمنية مع حاملة الطائرات الأمريكية ” هاري تورومان”، موضحاً أن هذا هو الثالث، وهو السادس بشكل عام في الاشتباك مع حاملات الطائرات، حيث تزامن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية للمرة الثالثة مع الترتيب الأمريكي لتنفيذ عمليات عدوانية كبيرة على بلدنا تم إفشالها بمعونة الله تعالى.

وأكد أنه خلال هذا الأسبوع برز انجاز تكتيكي للأمريكيين عسكرياً في تطوير عمليات الهروب سريعاً، فحاملة الطائرات “ترومان” هربت على الفور وبشكل سريع وعادت على الفور، أيضاً عادت كل التشكيلات من الطائرات الحربية التي كانت قد أقلعت من فوقها لتنفذ مهام عدوانية.

وواصل: “حاملة الطائرات “ترومان” انعطفت وغيرت مسارها وهربت باتجاه أقصى شمال البحر الأحمر.

انجاز أمنى باعتقال شبكة تجسس بريطانية

وعرج السيد الحوثي إلى الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية بإفشال مخطط عدائي يستهدف بلادنا من قبل شبكة تجسس بريطانية سعودية، موضحاً أنه انجاز مهم، وأن هناك فشل كبير للأعداء فيما يتعلق بالجانب الأمني والميدان الأمني ميدان مهم جداً.

ولفت إلى أن الأعداء يحاولون استهداف الشعب بكل أشكال الاستهداف عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، حيث نجد بكل وضوح بفضل الله وعونه ونصره وتوفيقه أن الأعداء يفشلون في كل المجالات إلى حد كبير، وهناك صمود وثبات وتماسك ونجاح يتحقق لشعبنا العزيز.

وفي جانب آخر قال السيد الحوثي إن هناك أنشطة شعبية متنوعة وفي مقدمة هذه الأنشطة ومن أهمها الوقفات القبلية على نطاق واسع، مبيناً أن هذه الوقفات القبلية تميزت بالحضور القوي، حيث تخرج قبائل اليمن العزيزة الأبية الوفية بسلاحها وتعبّر عن الموقف الجاد في نصرة الشعب الفلسطيني والموقف تجاه أي مستوى من التصعيد يستهدف بلدنا.

وبين السيد الحوثي إن قوة موقف شعبنا تتضح سواء في مستوى الوقفات وزخمها في مختلف المحافظات وما يحمله أبناء شعبنا العزيز في قبائله الحرة العزيزة الوفية الأبية من قيم إيمانية وشجاعة، معتبراً قبائل اليمن قوة عسكرية تمتلك المهارة والخبرة القتالية، وهي العمود الفقري للمجتمع اليمني.

وأوضح أن هناك أنشطة التعبئة في التدريب وبلغت مخرجاته أكثر من 800 ألف متدرب، وإذا أضيف للقوة النظامية فهذا يفوق عدد المليون بكثير، وأن هناك مئات آلاف الندوات والوقفات والأمسيات في إطار نشاط مكثف توعوي وتعبوي.

وأثنى السيد الحوثي على الخروج الشعبي في الأسبوع الماضي يوم جمعة رجب، والذي كان في 757 ساحة، مؤكداً أنه كان خروجاً لا مثيل له أبداً خروجا عظيماً ومشرفاً، داعياً شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة، منوهاً إلى أننا في مرحلة مهمة جدا، والخروج الواسع في المسيرات له أهميته الكبيرة وله أجره العظيم عند الله فهذا جزء من جهادنا.

المصدر: المسيرة نت