أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية الجمعة 3 مسيّرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية، بحسب ما افادت مصادر روسية.

وقالت المصادر “تم رصد 3 مسيرات للعدو وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية”، وتابعت “لا توجد إصابات أو أضرار”.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

بينما تؤكد روسيا انها “تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف”.

المصدر: روسيا اليوم