تعيين السفير حسام الدين آلا مندوبا دائما لسوريا لدى الجامعة العربية

أكدت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر مطلعة أن مرسوما صدر بتعيين السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة.

ويأتي تعيين السفير آلا، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، وسيشغل هذا المنصب للمرة الأولى منذ قرابة 11 عاما، إثر قرار تعليق عضوية سوريا، حيث كان يشغله قبل ذلك السفير الراحل يوسف أحمد.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

وأوضحت وسائل الإعلام أن “هناك فريقا سوريا في الرياض لمتابعة ترميم السفارة تمهيدا لاستئناف عملها، وأن التحضيرات السورية والسعودية تتواصل لإعادة العمل القنصلي بين البلدين”.

وبالتزامن مع وصول الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سوريا إلى دمشق برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، وتفقده سفارة بلاده، يتابع رئيس الوفد السوري محمد أبو سرية، مدير الإدارة القانونية والمياه الدولية، إجراءات صيانة مبنيي السفارة السورية ودار السكن في الرياض.

المصدر: وسائل اعلام سورية