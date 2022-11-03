وفد من لجنة الأسير سكاف عزى السفير الإيراني بشهداء مجزرة شيراز

قدم وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف التعازي للسفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى اماني، بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطاالله حمود، بضحايا مجزرة شيراز.

و توجه جمال سكاف أمين سر اللجنة بأحر التعازي إلى سعادة السفير مجتبى اماني و من خلاله الى القيادة و الشعب الإيراني بهذه الفاجعة الأليمة التي استهدفت إيران لأنها تقف منذ سنين طويلة بوجه القوى الإرهابية التي تعمل على تفتيت أوطاننا و تقسيمها الى دويلات طائفية و مذهبية خدمةً للمشروع الأمريكي-الصهيوني في المنطقة.

و أكد سكاف أنه يجب على كافة الأحرار في العالم العربي و الإسلامي الوقوف صفاً واحداً بمواجهة هذا الفكر الجهنمي الذي يحاولون ادخاله إلى أوطاننا و الذي يستهدف بالدرجة الأولى كل من يقف مع القضايا المحقة لأمتنا و في المقدمة قضية فلسطين و المقاومة، لأن الصهاينة لم يستطيعوا هزيمة المقاومين و داعميهم بالخيار العسكري فاستعانوا بهذه القوى في السابق في الحرب على سوريا، و ها هم اليوم يستخدمونهم ضد إيران لأنها الداعم الأول للشعب الفلسطيني و لقوى المقاومة.