“لجنة الأسير سكاف” في ذكرى الرئيس كرامي: لمواجهة المشاريع المشبوهة التي تستهدف أمتنا

استذكرت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الاربعاء “إبن طرابلس والمدافع الأول عن حقوق أبنائها الرئيس الراحل عمر عبد الحميد كرامي، لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على رحيله، حيث لا يزال طيفه حاضرا في وجدان الأحرار والشرفاء كافة”.

وقال البيان “في ذكرى رحيل دولة الرئيس عمر عبد الحميد كرامي وشقيق الرئيس الشهيد رشيد كرامي، نستذكر هذه العائلة الوطنية الكبيرة التي وقفت بمواجهة كل أشكال المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي إستهدفت أوطاننا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية”.

وأكد البيان على “ضرورة الوفاء لمسيرة الرئيس عمر كرامي الذي لعب دوراً كبيراً وكان له باع طويل في المحافظة على الوجه الحقيقي للبنان ولعاصمة الشمال وخصوصاً من خلال وقوفه الدائم مع القضايا المحقة وفي المقدمة قضية فلسطين والدفاع عن شعبها المظلوم التي كانت أولويةً في حياته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام