المحامية مي خريش للمنار: كل من يقف في وجه عودة النازحين السوريين متهم بالخيانة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 27 2022 - 16:12

المحامية مي خريش للمنار: كل من يقف في وجه عودة النازحين السوريين متهم بالخيانة الوطنية

منذ 1 ساعة 27 October، 2022
لبنان
اتهمت نائب رئيس التيار الوطني الحر المحامية مي خريش، مساء الاربعاء، كل من يقف في وجه العودة الآمنة للنازحين السوريين بالخيانة الوطنية.
وفي حديث لبرنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، قالت خريش إن “كل من يقف في وجه العودة الآمنة للنازحين أتهمه بالخيانة الوطنية” وجزمت بأن “كل فريق سياسي لا يكون مع العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم يساهم في خراب البلد”.
وأعتبرت خريش أن “الجهات الدولية المانحة تهتم بالنازحين السوريين فقط لأجل بقائهم في لبنان لا غير”، وحذرت من أن “سياسة المجتمع الدولي في هذا الملف هي “مخطط شيطاني رسم لهذا البلد”. وطمأنت إلى أن “هناك في لبنان من هو واع لهذا المخطط”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة