المحامية مي خريش للمنار: كل من يقف في وجه عودة النازحين السوريين متهم بالخيانة الوطنية

اتهمت نائب رئيس التيار الوطني الحر المحامية مي خريش، مساء الاربعاء، كل من يقف في وجه العودة الآمنة للنازحين السوريين بالخيانة الوطنية.

وفي حديث لبرنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، قالت خريش إن “كل من يقف في وجه العودة الآمنة للنازحين أتهمه بالخيانة الوطنية” وجزمت بأن “كل فريق سياسي لا يكون مع العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم يساهم في خراب البلد”.

وأعتبرت خريش أن “الجهات الدولية المانحة تهتم بالنازحين السوريين فقط لأجل بقائهم في لبنان لا غير”، وحذرت من أن “سياسة المجتمع الدولي في هذا الملف هي “مخطط شيطاني رسم لهذا البلد”. وطمأنت إلى أن “هناك في لبنان من هو واع لهذا المخطط”.

المصدر: موقع المنار