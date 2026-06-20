الخارجية الروسية: موسكو تأمل من واشنطن وطهران الالتزام التام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة

صرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو تأمل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الإلتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بحسن نية.

وجاء في بيان الوزارة الذي نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: “تأمل موسكو الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بحسن نية”.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مقترحات روسيا لحل الأزمة الإيرانية لا تزال “مطروحة” وقد تظل مطلوبة.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “إن التزامنا الراسخ بحل الأزمة الإيرانية والمدعوم بمقترحات عملية محددة لا تزال “مطروحة”، بحسب تقديرنا، قد تظل هذه المقترحات مطلوبة” .

وأضافت المتحدثة الرسمية: “ربما أنه ليس الوقت المناسب للخوض بالتفاصيل الآن، لأن عملية التفاوض لم تكتمل بعد”.

ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم إلكترونياً ليلة 18 حزيران/يونيو، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط/فبراير. كما تحدد المذكرة مواعيد نهائية لرفع الولايات المتحدة حصارها البحري، ولإيران إعادة الملاحة في مضيق هرمز.

علاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وسيتم حل مسألة برنامجها النووي باتفاق منفصل. ويتعين على الطرفين إجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا.

المصدر: وكالة سبوتنيك