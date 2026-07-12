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    دولي

    فيتسو: دول كثيرة في الناتو أبدت اهتماما بالحوار مع روسيا

      صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأن عددا من دول الناتو أبدت اهتماما بالحوار مع روسيا خلال قمة الحلف في أنقرة.

      وقال فيتسو في كلمة مصورة له، نشرت على “فيسبوك”، يوم السبت: “ما أصبح مهما للغاية بالنسبة لي، هو أن الكثير من دول الناتو أبدت اهتماما بالحوار مع روسيا، وهذا ما أرحب به وأؤيده منذ فترة طويلة”.

      وأعاد فيتسو إلى الأذهان أن سلوفاكيا لن تشارك في تقديم المساعدات العسكرية بقيمة 70 مليار يورو لأوكرانيا من قبل حلف الناتو.

      يذكر أن قمة الناتو في أنقرة عقدت يومي 7 و8 تموز / يوليو، واتفقت خلالها دول الحلف على تخصيص 70 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في عام 2026 ومواصلة دعمها على المستوى المماثل في العام المقبل.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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