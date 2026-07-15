المكتب الإعلامي لوزيرة التربية: كفى مزايدات وأساليب وألاعيب لم تعد تنطوي على أحد

صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي البيان الآتي:

“تفاجأت وزيرة التربية بالأمس بحملة اتهام جديدة قادتها بعض الأصوات الصادرة عن لجنة التربية النيابية تتهمها بالتهرب من حضور اجتماع اللجنة لمناقشة ملف الإمتحانات الرسمية. يهم المكتب الإعلامي ان يوضح ان لجنة التربية دعت إلى اجتماع لمناقشة أمور وملفات تعلق بالجامعة اللبنانية حصرا وقد حضر رئيس الجامعة ومستشار وزيرة التربية لشؤون التعليم العالي. إلا إن اللجنة قررت تغيير جدول الأعمال من خلال إضافة بند متعلق بالامتحانات الرسمية من دون ابلاغ الوزارة بذلك.

ان وزيرة التربية لم يسبق لها أن تهربت من مسؤولياتها او حتى من المواجهة وما المواجهة التي خاضتها في وجه شعبوية وغوغائية البعض وكلماتهم النابية سوى دليل على انها لم تتهرب ولن تتهرب من مسؤولياتها بالدفاع عن مستقبل الطلاب ومستوى التعليم في لبنان حتى اليوم الأخير من وجودها في هذا المنصب. كفى مزايدات وأساليب وألاعيب لم تعد تنطوي على أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام