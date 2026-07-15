بقائي: كل جريمة اميركية جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة

اكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، في الاشارة الى جرائم الحرب الأمريكية ضد الشعب الإيراني، أن كل جريمة جديدة تزيد الإيرانيين إصراراً على تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وكتب بقائي في رسالة على منصة X، فجر الاربعاء ، مشيراً إلى العدوان العسكري الأمريكي على أجزاء من البلاد، بما في ذلك محافظة هرمزجان، يوم الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة حارس غابات في مدينة حاجي آباد: “قائمة جرائم اميركا ضد الإيرانيين تطول يوماً بعد يوم، ومع كل يوم يمر، تكشف أمريكا عن جانب جديد من كراهيتها لإيران. صباح الثلاثاء، هاجم الجيش الأمريكي الإرهابي مركزًا لحراسة البيئة في قرية سيد جوذر بمدينة حاجي آباد، شمال هرمزجان، ما ادى الى استشهاد 3 من أفراد عائلة المواطن جواد حسن زاده، الذي يعمل حارس غابات”.

وأضاف: “هذا ليس إلا مثالًا آخر على جرائم الحرب البشعة التي ارتكبتها اميركا على مدى الأشهر الأربعة والنصف الماضية، والتي بدأت باغتيال قادة إيرانيين وأطفال ونساء ورجال في طهران وميناب ولامرد، وغيرها في 28 شباط/فبراير”.

وأكد بقائي: “كل جريمة جديدة تزيد الإيرانيين إصرارًا على تحقيق العدالة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وقادتها”.

المصدر: قناة العالم