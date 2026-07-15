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    مصادر في مستشفيات غزة: 15 شهيداً بينهم 3 أطفال وامرأتان بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم أمس

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