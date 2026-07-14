روسيا تستهدف كييف بصواريخ باليستية بعد إعلان تحالف أوروبي لدعم أوكرانيا

شنّت روسيا هجوماً جديداً بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، بعد ساعات على إعلان تسع دول أوروبية وأوكرانيا تشكيل تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية ودعم كييف عسكرياً.

وأفادت السلطات الأوكرانية بسماع عدة انفجارات في مناطق من العاصمة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع فجر اليوم، فيما يأتي بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجمات الأوكرانية بضربات “أقوى وأكثر اتساعاً”.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل 13 مدنياً جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتها شرق وجنوب أوكرانيا.

وتزامن التصعيد مع إعلان قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا، من باريس، إنشاء تحالف دفاعي يهدف إلى تعزيز قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تقديم مزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية.

كما أعلنت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تحذيرات روسية من اعتبار أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أهدافاً مشروعة.

من جهتها، أكدت موسكو رفضها لما وصفته بتحالف “مؤججي الحروب”، معتبرة أن الخطوات الأوروبية الجديدة لا تساهم في الوصول إلى تسوية سلمية، فيما تتواصل المعارك بين الطرفين في عامها الخامس.

المصدر: روسيا اليوم