روسيا تتجاوز الولايات المتحدة في تصدير الغاز إلى إسبانيا في يونيو وتصبح المورد الثاني



أظهرت بيانات شركة الطاقة الإسبانية Enagas أن روسيا تجاوزت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران لتصبح ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا بعد الجزائر.



ووفقا لبياناتها الأولية، شحنت روسيا إلى إسبانيا خلال شهر يونيو/حزيران 5473 غيغاوات/ساعة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعادل 21.1% من إجمالي الإمدادات المتجهة إلى المملكة. ومقارنة بشهر يونيو/حزيران 2025، قفزت إمدادات الغاز المسال الروسي بنسبة تقارب 67.5%، حيث تلقت إسبانيا حينها 3268 غيغاوات/ساعة من روسيا.



واحتلت الجزائر المرتبة الأولى في محصلة شهر يونيو/حزيران المذكور، حيث ورّدت لإسبانيا 10,460 غيغاوات/ساعة (40.3%).

وتراجعت الولايات المتحدة في يونيو إلى المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12%، حيث انخفضت إمداداتها بنسبة 24% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وجاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة، بتوريدها 11.7% من الإمدادات.



وبحسب حصيلة النصف الأول من عام 2026، حافظت الجزائر أيضاً على صدارتها كأكبر مورد للغاز إلى إسبانيا بحصة بلغت 33.9%. واحتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية (29.4%)، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 19.7%.



ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر حظرا ملزما للتخلص تدريجيا من الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث سينهي الاتحاد رسميا كافة وارداته من الغاز المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، بينما سيتم حظر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول أواخر عام 2027.

المصدر: روسيا اليوم