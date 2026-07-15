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    عربي وإقليمي

    تقارير إسرائيلية: ترامب يدفع نحو استئناف المفاوضات مع سوريا

      كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغوطاً على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل استئناف مسار المفاوضات مع سوريا، في إطار تحركات سياسية تتعلق بمستقبل الأوضاع في المنطقة.

      وبحسب الصحيفة، فإن ترامب طرح على نتنياهو هدفاً يتمثل في بحث انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية ضمن أي مسار تفاوضي محتمل بين الجانبين.

      وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى وجود شكوك داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حيال توجهات السلطة الجديدة في دمشق، لافتة إلى أن التقديرات الإسرائيلية الحالية تعتبر أن الحكومة السورية لا تمتلك حتى الآن القدرة الكاملة على مواجهة التنظيمات المسلحة الناشطة على أراضيها.

      وتأتي هذه المعطيات في ظل حديث متزايد عن تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل والتفاوض بشأن عدد من الملفات العالقة في المنطقة.

      المصدر: صحيفة يسرائيل هيوم

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