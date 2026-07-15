اللواء صفوي: واشنطن تنصّلت من تفاهم إسلام آباد وحزب الله يدافع عن سيادة لبنان

أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن أميركا تنصّلت من “مذكرة تفاهم إسلام آباد” الذي وقّعه رئيسها، معتبراً أن ذلك يمثل خطأً استراتيجياً، فيما شدد على أن حزب الله يدافع عن استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه.

وقال اللواء صفوي، في تصريحات صحفية، إن التطورات المتسارعة في منطقة غرب آسيا، الممتدة من قطاع غزة إلى لبنان وسوريا والعراق وصولاً إلى إيران، مترابطة ولا يمكن فصلها، مشيراً إلى أن المنطقة كانت على مدى أكثر من 120 عاماً هدفاً للأطماع الغربية والأمريكية.

واعتبر أن الكيان الصهيوني شكّل، طوال العقود الثمانية الماضية، العامل الرئيس في زعزعة أمن المنطقة وإشعال الحروب والنزاعات، متهماً إياه بالتحريض على العدوان الأمريكي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن “أي رئيس أمريكي يتحلى بالعقل لا يقدم على مهاجمة إيران”، مؤكداً أن اغتيال القائد الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي شكّل أكبر خطأ ارتكبه الأعداء خلال الحرب الأخيرة.

وفي معرض حديثه عن “تفاهم إسلام آباد”، أوضح اللواء صفوي أن واشنطن تراجعت عن التزاماتها الواردة في التفاهم، وفي مقدمتها وقف الحرب على لبنان، وإنهاء الحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي الشأن الإيراني، وصف اللواء صفوي مراسم تشييع الإمام الشهيد الأمام السيد علي الخامنئي بأنها حدث تاريخي غير مسبوق، مشيراً إلى أن عشرات الملايين شاركوا في مراسم التشييع داخل إيران، بالتزامن مع إقامة مراسم مماثلة في مختلف أنحاء العالم، معتبراً أن هذا المشهد يعكس مستوى التلاحم بين الشعب الإيراني والدولة، ويعزز قوة الردع لدى جبهة المقاومة.

وعن لبنان، شدد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية على أن حزب الله يدافع عن استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً أن الشعبين الإيراني واللبناني سيواصلان الدفاع عن بلديهما في مواجهة التهديدات.

وأكد اللواء صفوي أن محور المقاومة، الممتدة من إيران إلى لبنان والبحر الأبيض المتوسط ومضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، سيواصل ترسيخ معادلات المنطقة، وستشكل، عاملاً يحول دون تحقيق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أهدافهما في المنطقة.

المصدر: العالم