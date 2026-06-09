النونو: إحراز تقدم في مباحثات القاهرة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية.

وقال النونو في تصريح نقلته “صفا”، يوم الثلاثاء: إن وفد حماس والقوى الوطنية أعد صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق التي قُدمت للحركة من الوسطاء لاستكمال تطبيق خطة الرئيس ترمب.

وأشار إلى أن النقاش والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى، وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتسريع دخول اللجنة الإدارية الوطنية وتسلمها مهامها كافة في القطاع، وتكثيف ادخال المساعدات وبدء الإغاثة والاعمار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع، وضمان الأمن لشعبنا.

وذكر أن وفد قيادة حماس برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة في القاهرة تضمنت لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووزيري المخابرات المصرية والتركية.

وأشار إلى أن الوفد عقّد العديد من اللقاءات مع الوسطاء والقوى والفصائل الوطنية المشاركة في المفاوضات.

وبين النونو أن وفد الحركة وقادة الفصائل الوطنية والإسلامية أبدوا إيجابية ومسؤولية عالية في الحوار بهدف الوصول إلى اتفاق مقبول على الجميع.

ولليوم الرابع، تتواصل مباحثات القاهرة في ظل انخراط كل من رئيسي المخابرات المصرية والتركية ورئيس الوزراء القطري، وبتنسيق مفتوح مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام