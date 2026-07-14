“حماس” في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الضيف: كرّس جهوده للإعداد والتخطيط وأشرف على تطوير تكتيكات المقاومة وأساليب عملها

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد القائد العام لكتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد الضيف، أن “تعرض محمد الضيف لسلسلة من محاولات الاغتيال التي نفذها الاحتلال بين عامي 2001 و2014، كان آخرها في أغسطس/آب 2014، حين استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد زوجته الثانية واثنين من أطفاله”.

هذا “وأصيب الضيف خلال تلك المحاولات بإصابات بالغة؛ كانت الأولى عام 2002 إثر استهدافه في شارع الجلاء بمدينة غزة، والثانية عام 2006 عندما قُصف المنزل الذي كان يوجد فيه، ما أدى إلى إصابته بحروق وكسور أثرت في قدرته على المشي”، بحسب بيان حماس.

وأضافت الحركة “في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد شقيقه عبد الفتاح المصري، ونجله مدحت، وأحد أحفاده، وزوجة أحد أبنائه، جراء غارة صهيونية استهدفت منزل العائلة في خان يونس”، مشيرة إلى أنه “لم يغب عن ذاكرة الأجيال الظهور الأول لمحمد الضيف، حين خرج متوشحًا بالكوفية في تسجيل مصور عام 1994، معلنًا أسر الجندي الصهيوني ناحشون فاكسمان، وعارضًا هويته وسلاحه، ومطالبًا بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، وصلاح شحادة، وعدد من الأسرى الفلسطينيين”.

هذا ولفت البيان إلى أنه “تميّز الضيف بندرة ظهوره الإعلامي، واقتصر حضوره على محطات مفصلية، كان يوجّه خلالها رسائل سياسية وعسكرية ارتبطت بتطورات المواجهة مع الاحتلال”، متابعاً “في عام 2012، خرج في تسجيل صوتي خلال معركة «حجارة السجيل»، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة للرد على اغتيال القائد الشهيد أحمد الجعبري. ثم ظهر مجددًا في يوليو/تموز 2014، خلال معركة «العصف المأكول»”، معلنًا أن “موازين المعركة تغيّرت لصالح شعبنا”.

وقالت الحركة ايضاً “اعتاد القائد الكبير محمد الضيف أن تسبق أفعاله أقواله، وحين توعّد بالرد دفاعًا عن القدس وحي الشيخ جراح والأسرى خلال معركة «سيف القدس» عام 2021، جاءت الصواريخ لتترجم ذلك الوعد، بعدما استهدفت المقاومة مدينة القدس المحتلة، في خطوة باغتت الاحتلال وأربكت حساباته”.

وأضافت “بعيدًا عن الأضواء، كرّس الضيف جهوده للإعداد والتخطيط، وأشرف على تطوير تكتيكات المقاومة وأساليب عملها، وهو ما تجلّى في المواجهات المتعاقبة. وفي «طوفان الأقصى» برز حجم التطور الميداني والاستخباري الذي بلغته المقاومة، على نحو فاق توقعات الاحتلال الصهيوني وأحدث هزة داخل مستوييه السياسي والعسكري”.

هذا ولفت إلى أنه “كان آخر ظهور معلن للضيف في صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أعلن انطلاق معركة «طوفان الأقصى»، قبل أن يعود في تسجيل آخر دعا فيه الشعوب العربية والإسلامية إلى الزحف نحو فلسطين”.

المصدر: موقع المنار