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    عربي وإقليمي

    حماس تعلن حل لجنتها الإدارية في غزة تمهيدًا لتشكيل لجنة تكنوقراط

    المصدر: موقع المنار

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