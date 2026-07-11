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    عربي وإقليمي

    قيادي في حماس: الشعب الفلسطيني أقوى من كل مخططات الضم والتهجير

    أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن “هجمات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا في قرية المغير شرق رام الله وغيرها من القرى والبلدات في الضفة، وما تشمله من نهب وسرقة وتنكيل واستهداف للممتلكات وإطلاق الرصاص على المواطنين والأطفال، يجسد مستوى خطيراً من الإرهاب والإجرام المنظم والشراكة الكاملة بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين لمحاولة اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه”.

    وحذر شديد في تصريح صحفي السبت “من خطورة تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية”، واعتبر أن “توفير حكومة الاحتلال الحماية والتغطية للمستوطنين ومنحهم ضوءا أخضر لمهاجمة القرى والعبث بأراضي المواطنين وممتلكاتهم، لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيداً من الخوف والرعب والخيبة”، مشدداً على أن “الشعب الفلسطيني أقوى من كل مخططات الضم والتهجير”.

    وأشاد شديد “بصمود أهالي قرية المغير وكافة المناطق المستهدفة وثباتهم في وجه الهجمات المتواصلة”، وأكد أن “تمسك المواطنين بمنازلهم وأرضهم في كل محافظات الضفة يشكل عنواناً وطنياً للمواجهة، وسداً أمام محاولات التهويد والتمدد الاستيطاني”.

    ودعا شديد “جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز حالة التكافل والإسناد الشعبي وتفعيل لجان الحماية، وتوسيع الحضور الميداني والتصدي لاعتداءات المستوطنين، وعدم ترك أي قرية أو عائلة تواجه هذا الإرهاب منفردة”.

    وشدد شديد على أن “جرائم الاحتلال والمستوطنين لن تنتزع شعبنا من أرضه، وأن تصاعد العدوان يستوجب مزيداً من الوحدة والثبات والمواجهة لحماية أرضنا وشعبنا، كما يستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً للجم الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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