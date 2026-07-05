حماس تنبه من مزاعم الاحتلال لتبرير استمرار عدوانه على غزة: ملتزمون باتفاق وقف النار

قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم إن “تصاعد الحديث في إسرائيل بشأن تسريع بناء القوة العسكرية للحركة من حيث الأفراد والتسليح يمثل تحريضًا واضحًا، يهدف إلى تبرير استمرار العدوان على قطاع غزة وعمليات القتل اليومية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار”.

ودعا قاسم في تصريح الأحد “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل المعلومات عن المصادر الإسرائيلية، لا سيما في القضايا التي تتضمن تحريضًا على المقاومة وسكان قطاع غزة”، وأكد أن “حركة حماس إلى جانب فصائل المقاومة في قطاع غزة، ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف الحرب على القطاع”، وطالب “الوسطاء والدول الضامنة بالعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام