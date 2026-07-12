بسبب سياسة الإهمال الطبي.. تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني داخل سجون العدو

دعا مكتب إعلام الأسرى إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ياسين حلمي كركري (49 عامًا)، من بلدة سالم شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في ظل تدهور حالته الصحية داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان له الأحد أن “الأسير كركري تعرّض لاعتداء داخل سجن عوفر، أسفر عن إصابته بكسور في القفص الصدري، إلى جانب إصابات في الطحال والكلى، ما أدى إلى تدهور خطير في وضعه الصحي”.

وأشار المكتب إلى أن “إدارة سجون الاحتلال لم تنقل كركري إلى المستشفى إلا بعد خوضه إضرابًا عن الطعام والماء استمر ثمانية أيام”، ولفت الى أنه “لا يزال بحاجة إلى علاج وفحوصات طبية عاجلة”، ودعا “المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج اللازم للأسير كركري ووضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها”.

بدورها، أكدت عائلة الأسير “استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقه، رغم معاناته من أزمات قلبية ومشكلات صحية متفاقمة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام