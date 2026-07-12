الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 23:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: محطة بوشهر للطاقة النووية في وضع طبيعي وآمن ومستقر والادعاءات بشأن تعرضها لهجوم غير صحيحة

      مواضيع ذات صلة

      وزارة صحة في غزة: 1100 شهيد بالقطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار

      وزارة صحة في غزة: 1100 شهيد بالقطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة مداهمات خلال اقتحامها بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة مداهمات خلال اقتحامها بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

      بسبب سياسة الإهمال الطبي.. تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني داخل سجون العدو

      بسبب سياسة الإهمال الطبي.. تدهور خطير بصحة أسير فلسطيني داخل سجون العدو