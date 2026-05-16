“نيوز نيشن”: عمليات شراء صينيين لأراض زراعية داخل الولايات المتحدة تثير “خوفا كبيرا” بين المزارعين

قالت شبكة “نيوز نيشن” إن اتفاق الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني بشأن قضية شراء صينيين لأراض زراعية داخل أمريكا بما في ذلك أراض قرب منشآت عسكرية، لا يلقى قبولا لدى المزارعين.

وتحدث مزارع من جنوب ولاية ويسكونسن عن عمليات شراء الأراضي الصينية، قائلا إنها تخلق “خوفا كبيرا” بين زملائه المزارعين في الولاية.

وقال برايان رايزيغر مؤلف كتاب “Land Rich, Cash Poor” لشبكة “نيوز نيشن”: “إن العائلات الزراعية الأمريكية محاصرة من قبل الصين.. إنها معضلة عميقة لأن الصين هي أكبر شريك تجاري للمنتجات الزراعية لأمريكا، وفي الوقت نفسه هي أكبر خصم للولايات المتحدة”.

وأضاف أنه وغيره من المزارعين يتطلعون إلى الاستقرار من الرئيس دونالد ترامب بينما يناقش التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للبلاد، موضحا أن التجارة مع الصين كانت “سلاحا ذا حدين” بالنسبة للمزارعين.

وأفاد برايان رايزيغر بأنه بمجرد أن انتشر خبر توفر أراض زراعية للبيع في ولايته، بدأ العديد من المزارعين يخشون أن تستحوذ شركة صينية على هذه الأراضي.

وصرح ريزينغر: “بالإضافة إلى الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها الممارسات التجارية الصينية على أسعار المزارعين والمستهلكين الأمريكيين، فإن شراء الأراضي الزراعية الأمريكية يمثل تهديدا لأمننا القومي وأمننا الغذائي”.

وفي المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ”نيوز نيشن”، إن الرئيس ترامب يستطيع القيام بذلك مع الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف أن ترامب ملتزم بجعل الولايات المتحدة الوجهة الأولى للاستثمار، مع تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية القومية، بما يضمن أن يبقى مستقبل أمريكا في أيد أمريكية.

وذكر المسؤول أنه في حين أن الإدارة تسعى دائما إلى جذب المزيد من الاستثمارات لدعم النهضة الصناعية الأمريكية، فإن أي ادعاء بأن واشنطن قد تساوم يوما على أمنها القومي هو ادعاء لا أساس له وغير صحيح.

وفي الآونة الأخيرة، قاد المشرعون والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد جهودا للحد من مساحة الأراضي المملوكة لمواطنين صينيين في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أنه في عام 2025، أعلنت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أنه لن يُسمح للمواطنين الصينيين وغيرهم من الخصوم الأجانب بشراء الأراضي الزراعية الأمريكية.

المصدر: نيوز نيشن