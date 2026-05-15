ترامب يأمل في علاقات أمريكية – صينية أقوى وأفضل من السابق

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له على منصة “تروث سوشيال” يوم الخميس، عن أمله في أن تصبح العلاقات الأمريكية الصينية أقوى وأفضل من أي وقت مضى.

وذكر الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني شي جين بينغ “وصف الولايات المتحدة بلباقة بالغة بأنها دولة في حالة انحدار”. ووفقا للرئيس ترامب كان الزعيم الصيني “يشير خلال ذلك إلى الضرر الهائل الذي تسبب فيه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وإدارته، وهو محق 100% في ذلك”.

وبحسب ترامب، لم يكن الرئيس الصيني يقصد “النمو المذهل الذي حققته الولايات المتحدة في الأشهر الستة عشر الأولى من إدارة ترامب”.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: “في الواقع، هنأني الرئيس شي جين بينغ على النجاح الباهر الذي تحقق في مثل هذه الفترة القصيرة”.

وتابع ترامب: “قبل عامين، كانت بلادنا تعاني من تراجع حقيقي. وفي هذا، أتفق تماما مع الرئيس شي جين بينغ. لكن الآن، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر جاذبية في العالم، وآمل أن تكون علاقتنا مع الصين أقوى وأفضل من أي وقت مضى”.

وصل الرئيس الأمريكي الصين يوم الأربعاء في زيارة رسمية من 13 إلى 15 ايار / مايو، ومن المقرر إجراء محادثات جديدة بين زعيمي الدولتين يوم الجمعة.

المصدر: وكالة تاس الروسية