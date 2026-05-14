“حماس” تدعو “فتح” إلى لقاء للاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية

دعت حركة “حماس” حركة “فتح” إلى اللقاء المباشر بعد انتهاء مؤتمرها الحالي من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية في كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

واعتبر رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران “أن المؤتمر الثامن للإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فرصة لتحقيق نقلة في العلاقات الوطنية الداخلية الفلسطينية وزيادة الجاهزية والاستعداد لمواجهة مخططات العدو الصهيوني المجرم الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي مستغلاً الظروف الدولية والإقليمية”.

ودعا بدران “الإخوة في حركة فتح إلى اللقاء المباشر بعد انتهاء مؤتمرهم الحالي من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية في كل القضايا التي تهم شعبنا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية”.

ورأى بدران أنه “آن الأوان للتعالي على الخلافات وعلى تبعات الماضي والنظر للحاضر والمستقبل على قاعدة الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجمعية والتحرك ميدانياً وسياسياً بما يتناسب مع تضحيات شعبنا الذي ينتظر منا عملاً واضحاً ومباشراً يغير من واقعه الصعب في كل المجالات”.

وعقدت “فتح” مؤتمرها الثامن الخميس في رام الله وأعادت انتخاب محمود عباس لرئاستها.

المصدر: صحيفة الاخبار