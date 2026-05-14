الجمعة   
   15 05 2026   
   27 ذو القعدة 1447   
   بيروت 01:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    “حماس” تدعو “فتح” إلى لقاء للاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية

    دعت حركة “حماس” حركة “فتح” إلى اللقاء المباشر بعد انتهاء مؤتمرها الحالي من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية في كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.

    واعتبر رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران “أن المؤتمر الثامن للإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فرصة لتحقيق نقلة في العلاقات الوطنية الداخلية الفلسطينية وزيادة الجاهزية والاستعداد لمواجهة مخططات العدو الصهيوني المجرم الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي مستغلاً الظروف الدولية والإقليمية”.

    ودعا بدران “الإخوة في حركة فتح إلى اللقاء المباشر بعد انتهاء مؤتمرهم الحالي من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية في كل القضايا التي تهم شعبنا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية”.

    ورأى بدران أنه “آن الأوان للتعالي على الخلافات وعلى تبعات الماضي والنظر للحاضر والمستقبل على قاعدة الشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الجمعية والتحرك ميدانياً وسياسياً بما يتناسب مع تضحيات شعبنا الذي ينتظر منا عملاً واضحاً ومباشراً يغير من واقعه الصعب في كل المجالات”.

    وعقدت “فتح” مؤتمرها الثامن الخميس في رام الله وأعادت انتخاب محمود عباس لرئاستها.

    المصدر: صحيفة الاخبار

    مواضيع ذات صلة

    حماس: الإعدامات الميدانية تزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها الاحتلال

    حماس: الإعدامات الميدانية تزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها الاحتلال

    “حماس” عن التشريع الذي أقرّه العدو بحق منفذي “طوفان الأقصى”: للتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله

    “حماس” عن التشريع الذي أقرّه العدو بحق منفذي “طوفان الأقصى”: للتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الإجرامي وإبطاله

    حماس: استهداف الاحتلال للشرطة بغزة يهدف لنشر الفوضى وتقويض الاستقرار

    حماس: استهداف الاحتلال للشرطة بغزة يهدف لنشر الفوضى وتقويض الاستقرار