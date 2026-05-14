“نقابة الأطباء” استنكرت الاعتداء على المؤسسات الصحية

استنكرت نقابة الأطباء في لبنان في بيان لها الخميس “أي اعتداء أو تعرض، أيا كان شكله ومصدره، على الأطباء أثناء مزاولتهم مهامهم في المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية كافة”.

واعتبرت النقابة أن “الاعتداء على الطبيب أثناء أدائه واجبه الإنساني والمهني هو اعتداء على كل مريض”، ولفتت إلى أن “هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا وتدينه كل الأعراف الأخلاقية والقيم الإنسانية، وتحرمه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وأكدت النقابة أن “حماية الطبيب ليست ترفا، ولا مطلبا فئويا، بل هي ضمانة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين في ظروف صعبة يمر فيها لبنان”، واشارت إلى أن “أي تهاون في حمايتهم يشكل تهديدا مباشرا للمنظومة الصحية برمتها”.

ودعت النقابة “القوى الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعتدي على الأطباء، وتطبيق القانون من دون تهاون”، وأكدت أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن كرامة الطبيب وسلامته”، وشددت على أن “الطبيب يؤدي رسالة إنسانية لا تحتمل العنف أو الترهيب”، ولفتت إلى أن “صون هذه الرسالة مسؤولية الدولة والمجتمع معا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام