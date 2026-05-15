    البنتاغون اعترف فقط بضربة واحدة استهدفت مدنيين في إيران ومجلس الشيوخ يشكك

      قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر ان “قصف مدرسة للبنات في منطقة ميناب كان الضربة الأمريكية الوحيدة التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين في إيران”.

      جاء ذلك خلال شهادة الأدميرال بجلسة استماع بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي يوم امس الخميس.

      ونقلت صحيفة نيويورك تايمز رد الأدميرال على سؤال حول الخسائر والأضرار الناجمة عن الضربات التي استهدفت مدارس ومستشفيات أخرى: “لا يمكننا تأكيد ذلك بأي شكل من الأشكال… لا يوجد دليل يثبت ذلك”.

      وخلال حديثه، اعترف الأدميرال بأنه لم يتم حتى الآن التحقيق في أي من هذه الحوادث.

      ووفقا للصحيفة، استقبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تصريحات الأدميرال بالشك والريبة.

      بشكل إجمالي، نفذت القوات المسلحة الأمريكية ما يقرب من 13600 ضربة على إيران.

      في 28 شباط / فبراير، بدأت الولايات المتحدة و”إسرائيل” قصف أهداف في إيران. وفي اليوم الأول من الصراع، تم استهداف مدرسة للبنات في منطقة ميناب جنوب إيران. وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، لوكالة نوفوستي، بأن القصف أسفر عن استشهاد 168 طالبة، بالإضافة إلى 14 معلمة وموظفة.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

