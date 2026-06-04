المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا‏ تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة