إدانة يمنية للعدوان الأميركي على فنزويلا

أدان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، بأشد العبارات، العدوان الأميركي الإجرامي الذي استهدف جمهورية فنزويلا، داعيًا أحرار العالم إلى رفض سياسة البلطجة والهيمنة التي تنتهجها واشنطن.

وفي بيان صدر السبت، اعتبر المجلس أن استهداف العاصمة كاراكاس والمنشآت المدنية، إلى جانب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يشكّل جريمة عدوان خطيرة وغير مسبوقة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية وحرية الشعب الفنزويلي.

وأكد المجلس أن هذا العدوان يعكس الطبيعة الحقيقية للسياسة الأميركية القائمة على الاعتداء على الشعوب وفرض الهيمنة بالقوة، ويكشف زيف الادعاءات الأميركية بشأن احترام الديمقراطية وحقوق الشعوب، محذرًا من أن هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا لكل الدول المستقلة التي ترفض الخضوع للإملاءات الأميركية.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى تضامنه الكامل مع جمهورية فنزويلا، مؤكدًا حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وحريتها واستقلالها.

كما دعا أحرار العالم إلى إدانة هذا العدوان الخطير، ورفض منطق الاستكبار والهيمنة السياسية والعسكرية، الذي بات يهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: الخبر اليمني