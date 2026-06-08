قائد فليق القدس اللواء إسماعيل قاآني: إنّ شرور الكيان الصهيوني وأمريكا ستُقابَل بردٍّ من جبهة المقاومة الموحدة وإن المقاومين يُراقبون معابركم بلا حدود.. استمروا في الهجوم وسيُطْبِق المقاومون عليكم