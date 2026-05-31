فنزوبلا | مرشح المعارضة السابق للرئاسة الفنزويلية يدعم إجراء انتخابات جديدة

أعلن المرشح السابق للرئاسة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا، من منفاه في إسبانيا، تأييده إجراء انتخابات رئاسية جديدة من أجل إرساء “ديموقراطية حقيقية”.

واعتبر المعارض الدبلوماسي السابق البالغ 76 عاما رئيسا منتخبا إثر انتخابات عام 2024 بعد اتهامها السلطات بالتزوير.

وأكد غونزاليس أوروتيا دعمه لزعيمة المعارضة “ماريا كورينا ماتشادو” التي تدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية خاطفة في كراكاس في كانون الثاني/يناير.

وقال على شبكات التواصل الاجتماعي “قبل أيام قليلة في بنما، التقت ماريا كورينا ماتشادو والقوى الديموقراطية الفنزويلية من أجل هدف واحد: حرية فنزويلا. نحن معا، متحدون على خريطة الطريق نفسها نحو المصير نفسه”.

وأشادت ماتشادو السبت بغونزاليس أوروتيا ووصفته بأنه “مثال على الخدمة والتفاني للوطن”.

وكتبت على منصة إكس إن “فنزويلا الحرة والمزدهرة التي تولد من جديد، يا عزيزي إدموندو، تحمل اسمك محفورا في قلبها”.

وأعلنت ماتشادو الخميس “عزمها” على التفاوض بشأن انتقال ديمقراطي مع الحكومة من أجل تنظيم “انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات سيادة”، وفق رسالة نشرتها بعد اجتماع مع قادة المعارضة في بنما.

وترشح غونزاليس أوروتيا في اللحظة الأخيرة بدلا من ماتشادو في الانتخابات الرئاسية في عام 2024، بعد إعلان عدم أهليتها. وقد ندّدت المعارضة بتزوير واسع النطاق في الانتخابات التي أعلن فيها المجلس الوطني للانتخابات فوز مادورو، بدون أن ينشر نتائجها التفصيلية.

ولجأ إدموندو غونزاليس أوروتيا إلى المنفى في إسبانيا في أيلول/سبتمبر 2024 بعد صدور مذكرة توقيف بحقه.

المصدر: وكالة يونيوز