تقرير مصور | المقاومة توسّع بنك أهدافها وتكرّس معادلة الردع جنوباً وشمالاً

لم تترك المقاومة الإسلامية التصعيد َالصهيوني َالمتواصل َيمرّ ُمن دون ِردٍّ مفاجئء وجديد فبادرت إلى توسيع ِدائرة ِاستهدافها بما يكرّس ُمعادلة َالردع ِويؤكد ُقدرتَها على مواكبة التطورات ِالميدانية وحضورها الدائم . وفي هذا السياق، برز إدخال مدينة صفد المحتلة إلى جدول الردّ كرسالة واضحة بأن أي تصعيد إسرائيلي لن يبقى بلا رد على مقدار ما يناسبه ، وأن بنك أهداف ِالمقاومة قابلٌ للتوسع..

وفي هذا الاطار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية بنى تحتية تتبع لجيش ِالعدو في مدينة صفد المحتلة..وبصليات صاروخية، استهدف مجاهدو المقاومة بنيتين تحتيتين تتبعان لجيش العدو في مستوطنتي نهاريا وكرمئيل.. وبالمسيرات الانقضاضية، استهدفوا ايضا ثكنتي شوميرا ويعرا وقوة اسرائيلية في ثكنة ليمان المعادية ومقر قيادي معادي في بلدة الناقورة..

كما استهدف مجاهدو المقاومة مستوطنة كريات شمونة بصليات صاروخية على دفعتين.. كما دكوا قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية نوعية.. وتداول المستوطنون مشاهد لاصابة مستوطنة كريات شمونة في وقت تحدث اعلام العدو عن حالة من الرعب الجنوبي بين المستوطنين جراء استمرار اطلاق صافرات الانذار والهروب الى الملاجئ في كريات شمونة والمطلة وغيرهما.

وفي إطار تصدي المقاومة الاسلامية لمحاولات العدو التوغل باتجاه القرى الجنوبية، يتصدى مجاهدو المقاومة منذ فجر الثلاثاء الماضي بكل بسالة وبأس لتقدم جيش العدو باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية ويحمر الشقيف ودبين عبر استهداف القوّات المعادية بعمليّات مركّبة تُستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة. وقد تكبد العدو في هذه المواجهات خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، ولم يتمكّن حتّى الآن من السّيطرة على البلدات المذكورة، ولا يزال يناور عند أطرافها.

وكان مجاهدو المقاومة وبعد رصد دقيق لتحركات العدو قد كمنوا فجر السبت لقوة مركبة من جيش العدو حاولت التقدم باتجاه الاطراف الشرقية لبلدة الغندورية وفجروا فيها عبوات ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعية وصليات صاروخية، قام العدو على إثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف ثم استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعي.. وعند الأطراف الشرقية للبلدة ايضاً ، استهدف مجاهدو المقاومة على دفعتين تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو بصلية صاروخية وبقذائف المدفعية..

كمين آخر نفذته المقاومة الاسلامية في بلدة دبين، حيث كمن المقاومون لقوة اسرائيلية حاولت التقدم باتجاه أطراف البلدة وفجروا فيها عبوة ناسفة ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأجبروا العدو على التراجع.. وفي بلدة بيت ليف، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعاً لآليات وجنود العدو بصلية صاروخية.. وبمحلقات أبابيل الانقضاضية، دمر المجاهدون دبابة ميركافا وآلية عسكرية من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدو عند أطراف بلدة يحمر الشقيف..

وعند أطراف بلدة زوطر الشرقية، استهدفت مجاهدو المقاومة دبابتي ميركافا بصاروخين موجهين، وعندما تقدمت قوة اسرائيلية باتجاه الدبابتين، استهدف المجاهدون القوة بصاروخ موجه ثالث وأصابوها بشكل مباشر..وعند الأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة ، استهدفت المقاومة بمحلقة أبابيل الانقضاضية جرافة D9 معادية.. وفي أجواء البلدة أيضا، تصدى مجاهدو المقاومة فجر أمس الجمعة بصاروخ أرض جو لمسيرة اسرائيلية من نوع “هرمز 450 – زيك”..

المصدر: موقع المنار