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    عربي وإقليمي

    عراقجي يؤكد ضرورة استمرار وتعزيز التعاون بين إيران وفنزويلا

      أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” على ضرورة استمرار وتعزيز التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

      واستقبل “عراقجي”، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كاراكاس “علي جكيني”. وقدم “جكيني” خلال اللقاء تقريراً موجزاً عن آخر التطورات في فنزويلا، وأوضاع المواطنين الإيرانيين المقيمين هناك، ومسار التعاون الثنائي بين البلدين.

      من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء إلى خلفية العلاقات الاستراتيجية بين طهران وكاراكاس، مؤكداً على ضرورة استمرار وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

      المصدر: وكالة ارنا

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