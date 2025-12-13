الفيليبين تعلن إصابة صيادين في اشتباك مع خفر السواحل الصيني في بحر الصين الجنوبي

أصيب ثلاثة صيادين فيليبينيين بجروح، بعدما رشت سفن خفر السواحل الصيني قواربهم بخراطيم المياه وقطعت حبال مراسيهم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما أفادت السلطات الفيليبينية السبت.​

وقالت بكين الجمعة إنها اتخذت “إجراءات السيطرة اللازمة” ضد نحو 20 قارب صيد فيليبينيًا قرب بؤرة التوتر سابينا شول، وهي منطقة غنية بالأسماك تقع على بعد حوالى 150 كيلومترًا من جزيرة بالاوان.

ويأتي ذلك في إطار تصعيد جديد في سلسلة مواجهات متزايدة بين السفن الصينية والفيليبينية في هذا الممر المائي المتنازع عليه، الذي تدّعي الصين سيادتها عليه بالكامل تقريبًا رغم حكم دولي يؤكد أن هذا الادعاء لا أساس قانونيًا له.​

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفيليبيني في بيان السبت إن الصيادين “استُهدفوا بخراطيم مياه ومناورات عرقلة خطيرة”، مضيفًا أن ثلاثة منهم أصيبوا بجروح، بينها كدمات وجروح مفتوحة، وأن زورقين فيليبينين للصيد تعرّضا لأضرار بالغة جراء الضغط العالي لخراطيم المياه. وأشار إلى أن سفنًا صينية صغيرة “قطعت عمدًا حبال المراسي في قوارب عدة”.​

من جانبهم، قال خفر السواحل الصينيون في بيان السبت إنهم اتخذوا “إجراءات السيطرة المناسبة” ضد سفن فيليبينية، شملت إصدار تحذيرات بمكبّرات الصوت وإجراء مناورات خارجية لإبعادها.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجانب الفيليبيني الضغط الناجم عن خراطيم المياه وهو يضرب قوارب صيد صغيرة، فيما أوضح المتحدث الفيليبيني لوكالة فرانس برس أن ذلك أدى إلى “تدمير الهياكل الخشبية” لبعض القوارب، بينما امتنعت السفارة الصينية في مانيلا عن التعليق.​

وفي تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت الفيليبين سفينةً صينية بتعمّد صدم إحدى السفن التابعة لحكومتها في جزر سبراتلي، حيث تسعى بكين منذ سنوات إلى ترسيخ سيادتها، في حين ألقت الصين باللوم على مانيلا في ذلك الحادث.

المصدر: أ.ف.ب.