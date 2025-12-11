“بوليتيكو”: الاتحاد الأوروبي يبحث سراً خطة بديلة لتمويل أوكرانيا في حال فشل الاتفاق على مصادرة الأصول الروسية

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن دول الاتحاد الأوروبي تجري مناقشات سرية حول إمكانية تقديم بعض الدول الأعضاء مساعدات مالية طوعية لأوكرانيا بشكل فردي، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق جماعي على آلية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف.

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت سابقاً دعم أوكرانيا من خلال الاقتراض الجماعي لدول الاتحاد، إلا أن هنغاريا رفضت هذا الخيار الذي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء.

وفي ظل هذا الجمود، يبحث المسؤولون الأوروبيون خياراً ثالثاً يتمثل في أن تقدم بعض الدول المساعدة من ميزانياتها الوطنية، وتُشير المصادر إلى أن ألمانيا ودول شمال أوروبا والدول الإسكندنافية ودول البلطيق هي الأكثر احتمالاً للمشاركة في هذا المسار.

ومع ذلك، حذر دبلوماسيون من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام “انقسامات عميقة” داخل الاتحاد الأوروبي، إذ قد تتحمل بعض الدول التزامات مالية لدعم أوكرانيا على حساب التضامن الجماعي داخل الاتحاد، ما قد يؤدي إلى رفض مستقبلي لدعم دول أعضاء أخرى في أزمات مالية مشابهة.

كما يتم تداول خيار آخر يتمثل في مصادرة الأصول الروسية عبر تصويت الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع، لكن مصادر “بوليتيكو” أكدت أن هذا الاحتمال لا يزال بعيد التطبيق حالياً.

ويأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه بلجيكا رفضها عدة مرات تفعيل آلية تمويل أوكرانيا عبر قرض بقيمة 140 مليار يورو مدعوم بأصول روسية، وهو ما يعرقل تبني الخطة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي للصحيفة إن استمرار المعارضة البلجيكية قد يضع رئيس الوزراء ألكسندر دي فيفر في موقف “غير مريح للغاية، بل وصادم”، ما يعكس تصاعد الضغوط لضمان تمرير الدعم لأوكرانيا بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى تآكل وحدة الاتحاد.

المصدر: صحيفة بوليتيكو