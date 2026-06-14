مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 02:00 الأحد‏ مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مزرعة سردا جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة