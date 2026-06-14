موسكو: أعضاء في مجموعة العشرين يدعون الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياسة العقوبات

أفادت الخارجية الروسية بوجود محاولات من عدد من كبرى الاقتصادات العالمية في مجموعة العشرين لإقناع الجانب الأمريكي بالأضرار التي تلحقها العقوبات المفروضة على روسيا بالاقتصاد العالمي.

وقال سفير الخارجية الروسية للشؤون الخاصة المعني بمجموعة العشرين وآبك مارات بيرديف في حديث لوكالة “نوفوستي”:”على حد علمنا، تعمد عدة اقتصادات كبرى في اتصالاتها الخاصة مع الأمريكيين إلى شرح مساوئ استخدام العقوبات كأداة ضغط، وإقناع واشنطن بأن القيود غير القانونية لا تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي”.

وأوضح أن مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي لا تطرح بشكل مباشر خلال المناقشات العلنية لمجموعة العشرين.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد كشف في أبريل الماضي أن واشنطن مددت الاستثناء من العقوبات على الشحنات البحرية للنفط الروسي عقب اجتماع مجموعة العشرين، بناء على طلب أعضاء آخرين فيها.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لاحقا تمديد هذا الاستثناء، الذي انتهت مدته في الـ16 من مايو، لثلاثين يوما إضافية.

وكانت روسيا قد أكدت مرارا قدرتها على تحمل الضغوط التي يمارسها الغرب عليها منذ سنوات والتي يواصل تصعيدها.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أعلن أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية بعيدة المدى، مشيراً إلى أن العقوبات ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية