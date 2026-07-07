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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | ندوة ثقافية في علي النهري والنبي شيت بعنوان: “الإمام الخامنئي… مسيرة قائد ونهضة أمة”

    أُقيمت في بلدتي علي النهري والنبي شيت ندوة ثقافية بعنوان “الإمام الخامنئي… مسيرة قائد ونهضة أمة”، تناولت المحطات البارزة في مسيرة الإمام السيد علي الخامنئي ودوره في قيادة الجمهورية الإسلامية ومواكبة التحديات التي شهدتها المنطقة على مدى العقود الماضية.

    وتطرقت الندوة إلى الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية في نهج الإمام الخامنئي، مؤكدةً أهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي أسهمت في تعزيز صمود الأمة ومواجهة التحديات. وشهدت الندوة حضوراً من الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.

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