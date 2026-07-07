عراقجي: لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها.

Millions of proud Iranians rallied in unity to honor Grand Ayatollah Khamenei and his legacy. Neither them nor our Brave Armed Forces are moved by any threats.



Para 13 of the MoU is clear: Negotiations on final Deal will not commence if threats continue Honor your signature. pic.twitter.com/uQ7OoFyp8U — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 7, 2026

وأضاف عراقجي في منشور على موقع إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل ولم تؤثر أي تهديدات فيهم ولا في قوات بلاده المسلحة.

المصدر: فارس