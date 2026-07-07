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    عربي وإقليمي

    عراقجي: لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات

      أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها.

      وأضاف عراقجي في منشور على موقع إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل ولم تؤثر أي تهديدات فيهم ولا في قوات بلاده المسلحة.

      المصدر: فارس

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