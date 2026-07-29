أمريكا تقدم أول تمويل لمشروع خاص لإنتاج الأمونيا في الصحراء الغربية

قالت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إنها وافقت على تمويل الدراسات ‌الأولية لمشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا في الصحراء الغربية، في خطوة تمثل أول تمويل من الحكومة الأمريكية لمشروع تابع للقطاع الخاص في هذه المنطقة المتنازع عليها.

ويضع هذا الصراع المغرب، الذي يعتبر هذه المنطقة جزءا من أراضيه، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

واعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الإقليم في 2020، وشجعت قطاعها الخاص على الاستثمار هناك.

وتم توقيع اتفاقية المنحة في العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، مع شركة “أو.آر.إن.إكس” المطورة للمشروع لتمويل دراسة هندسية أولية بقيمة 5.7 مليون دولار لمشروع ‌الأمونيا، حسبما ذكرت الوكالة الأمريكية وشركة “أو.آر.إن.إكس” في بيان مشترك.

وقالت ‌”أو.آر.إن.إكس” إن المشروع يهدف إلى إنتاج نحو 560 ألف طن من الأمونيا سنويا باستخدام الهيدروجين ‌المولّد من الطاقة المتجددة.

وجاء الإعلان عن التمويل بعد أيام من قيام المغرب بتسمية طريق سريع في الصحراء الغربية تبلغ تكلفته مليار دولار باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير الأمريكي في الرباط ديوك بوكان خلال حفل التوقيع “أمريكا موجودة في الصحراء المغربية”.

المصدر: رويترز