الجزائر تمتنع عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.. والمغرب ترحب

امتنعت الجزائر في جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة حول الصحراء الغربية.

وقال الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع في كلمته عقب التصويت، إنّ “بلادي لم تشارك في التصويت على مشروع القرار حرصًا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، عن نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بإزالة الاستعمار” بحسب تعبيره.

وأوضح بن جامع أنّ “مبدأ تصفية الاستعمار يمثل أحد الأسس الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة”، مضيفًا أنّ “تطبيق هذه العقيدة سمح لعدد كبير من الدول بأن تمثل هنا معنا وبيننا في منظمة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنّ “الجزائر تعتبر أن الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر حصرا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وبدوره، وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بأنه “تحوّل تاريخي” في مسار الصراع المستمر منذ عقود.

وقال الملك في خطابه “نبدأ، بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

وصوّت مجلس الأمن، أمس الجمعة، لصالح مشروع قرار أمريكي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ويجدد تمديد مهمة “مينورسو” عامًا واحدًا.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، المتعلق باعتماد “مبدأ التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي” وتمديد مهام بعثة “مينورسو”، بعد تصويت 11 عضوا من أعضاء المجلس لصالحه، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع عدم مشاركة الجزائر.

المصدر: وكالات