بقائي: الميدان والدبلوماسية جنباً إلى جنب ومستعدون لأي ظرف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الميدان والدبلوماسية يعملان جنباً إلى جنب لخدمة الشعب الإيراني وحماية المصالح الوطنية، مشدداً على الجهوزية لمواجهة أي تطورات أو ظروف محتملة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بقائي بالعميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، في مقر وزارة الخارجية، حيث جرى البحث في التنسيق القائم بين المؤسستين ودوره في تعزيز الأمن القومي والمصالح الوطنية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش أن الدبلوماسية والميدان يعملان اليوم بتعاون وتنسيق أكبر من أي وقت مضى، معتبراً أن ثمار هذا التنسيق تجلت في الإنجازات التي حققها الشعب الإيراني وفي مواجهة التحديات والمؤامرات الأخيرة.

بدوره، أشاد بقائي بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية ودورها في الدفاع عن البلاد، معتبراً أن قوة الجيش والحرس الثوري تشكل دعامة أساسية للعمل الدبلوماسي في حماية المصالح الوطنية على الساحة الدولية.

ونشر بقائي صورة للقاء عبر منصة “إكس”، مرفقاً إياها بعبارة: “الميدان والدبلوماسية جنباً إلى جنب، من أجل أمة واحدة وبلد واحد وهدف واحد، ومستعدون لأي ظرف”.

المصدر: وكالة فارس