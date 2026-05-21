    سفارة الجزائر بفرنسا تدين “الاعتداء الشنيع” على جناحها في اليونيسكو

      أدانت سفارة الجزائر لدى فرنسا، في بيان رسمي، الاعتداء الذي استهدف الجناح الجزائري داخل مقر منظمة اليونيسكو، على هامش فعاليات “أسبوع إفريقيا 2026”.

      ووصفت السفارة الحادث بـ”الاعتداء الشنيع” الذي يمس بشكل مباشر المشاركين الجزائريين ويستهدف حضورهم الثقافي.

      وأكدت السفارة تمسكها بدعم المشاركين الجزائريين، الذين يساهمون في التعريف بالتراث الوطني والترويج له في المحافل الدولية، وأشادت بجهودهم في نقل صورة الجزائر الثقافية ضمن فضاء يرتكز على قيم التقاسم والحوار والتسامح التي تدعو إليها اليونيسكو.

      وفي سياق متصل، أعربت البعثة الدبلوماسية عن قلقها إزاء تزايد ما وصفته بـ”الاعتداءات وأعمال المضايقة والعنف” التي تطال المشاركين الجزائريين خلال التظاهرات المنظمة في فرنسا، معتبرة أن هذه الممارسات غير مبررة وغير مقبولة، وتمس بأجواء التبادل الثقافي والحوار الحضاري.

      وفي وقت سايق، تعرض الجناح الجزائري داخل مقر اليونيسكو لاعتداء خلال فعاليات الأسبوع الثقافي الإفريقي 2026 بباريس.

      المصدر: روسيا اليوم

