    إيران: العقوبات الأميركية محاولة دنيئة لتقويض السيادة اللبنانية وبث الفتنة

      أدانت إيران العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السفير الإيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني، وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومواطنين آخرين.

      ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ «هذه الخطوة الأميركية غير القانونية تعكس تجاهلاً للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية».

      ووصفت هذه الإجراءات بأنها «محاولات دنيئة لتقويض السيادة اللبنانية وبث الفتنة»، معتبرة إياها «دليلاً على تواطؤ واشنطن مع الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر».

      كما شددت الوزارة على ثقتها في «وعي الشعب اللبناني بمختلف أطيافه وقدرته على الحفاظ على وحدته الوطنية للتصدي لهذه المخططات وحماية سيادة البلاد».

      وأكدت طهران في ختام بيانها عزمها على «توطيد العلاقات التاريخية والودية مع لبنان بما يخدم مصالح البلدين».

      وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين مرتبطين بحزب الله. وشملت العقوبات: القيادي في حزب الله محمد فنيش، والنواب: حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، والمسؤولين الأمنيين في حركة أمل: أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفاوي، ورئيس قسم الأمن القومي في الأمن العام، العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش، العقيد سامر حمادي.

      المصدر: وكالة يونيوز

      "فارس": خلافات جدية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي

      حزب الله عن "العقوبات الاميركية": محاولة ترهيب للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني

      حرس الثورة الإيرانية: جاهزون للرد على أي عدوان أمريكي إسرائيلي ومحاولات فتح مضيق هرمز فشلت

